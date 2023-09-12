وزير الصحة الليبي يتوقع ارتفاع ضحايا إعصار دانيال إلى 10 آلاف شخص

تَوقع وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 آلاف شخص؛ مؤكدًا وجود كثير من الأحياء لم تتمكن فِرَق الإنقاذ من الوصول إليهم؛ موضحًا أن الأوضاع في درنة تزداد مأساوية ولا توجد إحصاءات نهائية لأعداد الضحايا.
وطالب وزير الصحة الليبي الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.. جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام محلية ليبية.
وأعلنت مصادر طبية ليبية وفاة نحو 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.