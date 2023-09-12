وزير الصحة الليبي يتوقع ارتفاع ضحايا إعصار دانيال إلى 10 آلاف شخص

تَوقع وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 آلاف شخص؛ مؤكدًا وجود كثير من الأحياء لم تتمكن فِرَق الإنقاذ من الوصول إليهم؛ موضحًا أن الأوضاع في درنة تزداد مأساوية ولا توجد إحصاءات نهائية لأعداد ‫الضحايا.