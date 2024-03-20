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مصر.. بالفيديو أسد يتجول بشوارع منطقة سكنية بالقاهرة
عثرت الأجهزة الأمنية المصرية -بمساعدة الأهالي- على أسد صغير يتجول في شوارع منطقة التجمع الأول، شرقي العاصمة القاهرة، وتمت السيطرة عليه.
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، كانت البداية عندما تَلَقّت غرفة النجدة، بلاغًا من الأهالي بمشاهدة أسد صغير "شبل" مجهول يتجول بشوارع منطقة التجمع الأول، والتقاط صور له وهو يسير بأحد الشوارع ويختبئ أسفل إحدى السيارات، قبل أن يحاول التسلل إلى فيلا أحد السكان.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى الموقع، وتم السيطرة على الشبل، والإمساك به بواسطة شبكة؛ وذلك بمساعدة حراس أمن منطقة التجمع الأول، وتم تسليمه لوزارة الزراعة.
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط صاحب الأسد.