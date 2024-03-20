مصر.. بالفيديو أسد يتجول بشوارع منطقة سكنية بالقاهرة

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، كانت البداية عندما تَلَقّت غرفة النجدة، بلاغًا من الأهالي بمشاهدة أسد صغير "شبل" مجهول يتجول بشوارع منطقة التجمع الأول، والتقاط صور له وهو يسير بأحد الشوارع ويختبئ أسفل إحدى السيارات، قبل أن يحاول التسلل إلى فيلا أحد السكان.