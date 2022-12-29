تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الصين وتخلي المستشفيات عن سياساتها الصارمة

وأضاف المسؤول أن بكين لم توفر سوى معلومات محدودة لقواعد البيانات العالمية حول المتحوّرات المرصودة حاليًّا في الصين، فضلًا عن تراجع حملات الاختبارات والإبلاغ عن الإصابات.