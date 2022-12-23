"الصحة العالمية": مؤشرات أن المستشفيات في الصين تعج بالمرضى

يبدو أن المستشفيات في الصين بدأت تمتلئ بالمرضى، وسط مخاوف من موجة جديدة لانتشار مرض كوفيد-19 تكتسح البلاد، حسبما أفادت به منظمة الصحة العالمية.
وقال د. مايكل رايان؛ إن وحدات العناية الفائقة في المستشفيات بدأت تكتظ على الرغم من أن المسؤولين يقولون إن الأرقام "منخفضة نسبياً".
ويتضح من الإحصاءات الصينية أن لا أحد تُوفي الأربعاء نتيجة المرض، لكن الشكوك تُحيط بالتأثير الحقيقي للمرض.
وبدأت المستشفيات في بكين ومدن أخرى تمتلئ بالمرضى أخيراً مع ارتفاع أعداد الإصابة في الصين.
وكانت الصين قد فرضت إجراءات صحية صارمة منذ عام 2020 كجزءٍ من سياسة "لا إصابات بكوفيد"، لكن الحكومة في النهاية ألغت معظم الإجراءات قبل أسبوعين بعد اندلاع احتجاجات ضد الإجراءات الصارمة لمواجهة انتشار المرض.. التقرير يشير إلى أن توصياته لا تحمل طابعاً إلزامياً.