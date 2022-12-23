"الصحة العالمية": مؤشرات أن المستشفيات في الصين تعج بالمرضى

وكانت الصين قد فرضت إجراءات صحية صارمة منذ عام 2020 كجزءٍ من سياسة "لا إصابات بكوفيد"، لكن الحكومة في النهاية ألغت معظم الإجراءات قبل أسبوعين بعد اندلاع احتجاجات ضد الإجراءات الصارمة لمواجهة انتشار المرض.. التقرير يشير إلى أن توصياته لا تحمل طابعاً إلزامياً.