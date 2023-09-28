الكويت.. المحكمة ترفض إخلاءَ سبيل الفاشنيستا المتسبّبة بالحادث المروري المروع

رفضت محكمةُ الجنح في الكويت، أمس الأربعاء، طلبَ إخلاء سبيل الفاشنيستا المتسبّبة في حادث مروري مروّع أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخرين.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: قرّرت المحكمةُ استمرارَ حبس الفاشنيستا إلى 11 أكتوبر المقبل.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت حبسَ الفاشنيستا الشهيرة المتسبّبة في الحادث المروّع يوم 24 أغسطس الماضي، لمدة 10 أيام احتياطيًّا على ذمّة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي؛ تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقّها؛ هي كالتالي: "القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحدّ الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبّب في إلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
يشار إلى أن الفاشنيستا الشهيرة هي خبيرة تجميل، ومدوّنة أزياء كويتية تبلغ من العمر 30 عامًا، وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.