أغرب من الخيال.. "لويس فيتون" تكشف عن "حقيبة للنمل" لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر!

وتتميز حقيبة "لويس فيتون" بلونها الأخضر الليموني، ومن المرجح أن يتراوح سعرها في المزاد العلني ما بين 15 ألفًا و25 ألف دولار أمريكي، فيما سيتم عرضها في أحد المعارض بمدينة باريس الفرنسية، ما بين 20 و24 يونيو.