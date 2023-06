أغرب من الخيال.. "لويس فيتون" تكشف عن "حقيبة للنمل" لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر!

وقامت شركة "MSCHF" بصناعة الحقيبة لفائدة شركة "لويس فيتون"، التي لا تتجاوز مقاساتها 657 × 222 × 700 ميكرومتر، وهي النسخة المصغرة من حقيبة "Louis Vuitton's On The Go".