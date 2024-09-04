يستخدمها مؤيدو فلسطين على "فيسبوك".. شركة "ميتا" تحسم قرارها بشأن شعار "من النهر إلى البحر"

وقال مجلس الإشراف في ميتا إن أقلية من أعضائه شعروا بأنه بالنظر للهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر، التي أشعلت الحرب، فإن استخدام العبارة في منشور ما يجب أن يؤخذ على أنه يشكل تمجيدًا للحركة والعنف "ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك".