صوت استغاثة وتدفق مياه.. هذا ما فعلته التماسيح بجسد صياد أسترالي

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ 65 عامًا، والذي عرّفته وسائل الإعلام الأسترالية باسم "كيفن دارمودي"، كان قد ذهب في رحلة صيد في شمال ولاية كوينزلاند (شمال شرق) السبت مع سكان محليين.