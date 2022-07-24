ثلاثة قتلى بإطلاق نار في جامعة في الفلبين

وقعت الحادثة في جامعة "أتينيو دي مانيلا" مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر أن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا ألكسندر غيسموندو، لكنه كان في طريقه إلى الجامعة عندما وقع إطلاق النار.