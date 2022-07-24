ثلاثة قتلى بإطلاق نار في جامعة في الفلبين

قُتِل ثلاثة أشخاص الأحد في إطلاق نار في جامعة في العاصمة الفلبينية مانيلا وفق ما أفاد مسؤولون، في حادثة نادرة تبدو عملية اغتيال هدفها محدد.
وقعت الحادثة في جامعة "أتينيو دي مانيلا" مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر أن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا ألكسندر غيسموندو، لكنه كان في طريقه إلى الجامعة عندما وقع إطلاق النار.
وذكرت السلطات مقتل روز فوريغاي، رئيسة بلدية سابقة في ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة، التي كانت ابنتها ضمن الخريجين.
وأفادت الشرطة أن مساعداً لفوريغاي وحارس أمن من الجامعة قتلا أيضاً، وأضافت أن ابنتها أصيبت بجروح وهي في المستشفى و"حالتها مستقرة".
وقالت جوي بيلمونت وهي رئيسة بلدية وحدة حكومية محلية وقع إطلاق النار فيها لفرانس برس: "نشعر بالذهول وفجعنا بهذه الحادثة".
وفر مطلق النار المشتبه به من الموقع عبر إجباره سائقاً على ترك مركبته قبل أن يتركها ويكمل طريقه على متن مركبة نقل عام، وفق ما أعلنت الشرطة. واعتُقل لاحقاً قرب كنيسة.
وعثرت الشرطة على مسدسين وكاتم صوت يشتبه بأن مطلق النار استخدمهما، وعرّفت عن المشتبه به بأنه تشاو تياو يومول الذي قالت إن لديه "تاريخاً طويلاً" من النزاعات القضائية مع فوريغاي.