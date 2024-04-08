اتهام إيلون ماسك بعرقلة العدالة.. وهكذا كان تعليقه

من جانبه، قال القاضي البرازيلي: "يجب على منصة إكس عدم مخالفة أيّ أمرٍ أصدرته المحكمة بالفعل، بما في ذلك إعادة تنشيط أي حسابٍ قررت المحكمة العليا حظره".