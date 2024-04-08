اتهام إيلون ماسك بعرقلة العدالة.. وهكذا كان تعليقه

فتح قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية، تحقيقاً بحق الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك؛ بتهمة عرقلة العدالة، بسبب سياسات شركته المالكة لمنصة التدوين المصغر الأشهر عالمياً "إكس" (تويتر سابقا).
وأوضح القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس؛ أن ماسك حاول مخالفته قراراً سابقاً للمحكمة بحظر حسابات معينة، وتجاهل تطبيقها بحجة تقدمه بطعنٍ على حكمٍ قضائي سابق.
وعلّق ماسك على الحكم القضائي، بقوله: "إكس سترفع تلك القيود، لأنها غير دستورية".
من جانبه، قال القاضي البرازيلي: "يجب على منصة إكس عدم مخالفة أيّ أمرٍ أصدرته المحكمة بالفعل، بما في ذلك إعادة تنشيط أي حسابٍ قررت المحكمة العليا حظره".
وتابع بقوله "في حالة عدم الامتثال للأمر الصادر بحظر حسابات معينة، فإنه سيتم تغريم الشركة 100 ألف ريال برازيلي (ما يعادل 19 ألفاً و740 دولاراً أمريكياً) يومياً".