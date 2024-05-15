تسبّب في حرائق غابات وسقوط شبكات الكهرباء.. دراسة ألمانية: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ ألفي عام

خَلُصَ بحثٌ جديدٌ إلى أن القيظ الشديد في صيف 2023 بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، الذي تسبّب في حرائق غابات بمنطقة البحر المتوسط وانهيار طرق في ولاية تكساس بالولايات المتحدة وإجهاد شبكات الكهرباء في الصين، جعل صيف العام الماضي ليس الأعلى حرارة منذ بدء التسجيل فحسب، بل الأكثر سخونة منذ نحو 2000 عام.