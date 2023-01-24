دماء في كل مكان.. رجل يخلع 5 من أسنانه بـ"الكماشة" فما الأسباب؟!

أزال "فيردي" سنه الأول بنفسه بعد الإغلاق الذي تسبب به كورونا؛ حيث لم يتمكن من رؤية الطبيب مطلقًا، وخلع سنه الأول باستخدام الكماشة، وقال: "أمسكت بها وبدأت في سحبها، يا إلهي، كان مؤلمًا للغاية".