"في عينيك مباشرة".. شاهد ما فعلته كوبرا في فيديو أذهل كل من شاهده

وحسب "إن دي تي في"، فإن الكوبرا الملك أخطر ثعبان في العالم، وهو أيضًا ضمن الأطول بين الثعابين، حيث يمكن أن يصل طول الكوبرا الملكية البالغة إلى 12 قدمًا (3.6 متر)، ويصل وزنها إلى 20 رطلًا (9 كجم).