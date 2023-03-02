"في عينيك مباشرة".. شاهد ما فعلته كوبرا في فيديو أذهل كل من شاهده

في فيديو مخيف حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة، وقفت حية كوبرا على تبة طينية تطل على غابة هندية، تطالع ما حولها، ما أذهل كل من شاهدها.
وحسب موقع "إن دي تي في" الهندي، نشر ضابط خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، المشهورة بمشاركة محتوى مثير للاهتمام عن الحياة البرية، مقطع فيديو مخيفًا لملك كوبرا، مما أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت.
وعلى "تويتر"، كتب "ناندا" مع الفيديو: "يمكن للملك الكوبرا حرفيًا (الوقوف) والنظر إلى شخص بالغ في عينه، وعند مواجهة هذه الحية، يمكنها رفع ما يصل إلى ثلث جسدها عن الأرض".
وفي الفيديو، يمكن رؤية كوبرا ملك كبير في وضع منتصب، ورأسه مرفوع بينما يطل على تبة موحلة.
ومنذ أن تمت مشاركته يوم الاثنين، حصد المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة على "تويتر" وردود فعل متنوعة.
وكتب أحد المستخدمين: "إن فيديو هذا الكوبرا الملك العملاق يقف طويل القامة مثل الإنسان يثبت مخاطر مواجهة هذه الزواحف".
وعلق آخر قائلًا: "مشهد مخيف"، وقال ثالث: "مشهد أرسل الرعشات في جسدي"، بينما أضاف رابع: "لطالما فُتِنْتُ بالثعابين، لكن لا أتمنى أن يقف أحدهم في طريقي هكذا".
وحسب "إن دي تي في"، فإن الكوبرا الملك أخطر ثعبان في العالم، وهو أيضًا ضمن الأطول بين الثعابين، حيث يمكن أن يصل طول الكوبرا الملكية البالغة إلى 12 قدمًا (3.6 متر)، ويصل وزنها إلى 20 رطلًا (9 كجم).
وفقًا لـ"ناشيونال جيوغرافيك"، يمكنهم حرفيًا "الوقوف" والنظر إلى شخص بالغ في عينيه، أما كمية السم العصبي التي يمكن أن تنقلها اللدغة الواحدة فهي تكفي لقتل 20 شخصًا.