قصص لسودانيين يبحثون عن الأمان هرباً من المعارك في السودان

نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء 25 أبريل، شريط فيديو لعائلات سودانية فرّت إلى تشاد هرباً من الصراع في وطنهم.
وأظهر مقطع فيديو الذي تمّ التقاطه في 18 أبريل نازحين سودانيين مع أطفالهم الصغار وهم يحتمون تحت الأشجار.
تقول هاليم إسسخ عمر، وهي امرأة نزحت من السودان: "لا يوجد أمن في السودان، جئنا بلا شيء، نحن بحاجة إلى أشياء كثيرة للبقاء على قيد الحياة، تعبنا جداً، جئنا في رمضان بلا طعام ولا ماء".
أدّى القتال في السودان منذ 15 أبريل إلى مقتل مئات الأشخاص، وأثار أزمة إنسانية مع فِرار الآلاف من منازلهم ودفع الدول الأجنبية إلى إجلاء مواطنيها خوفاً من اندلاع حرب أهلية شاملة في منطقة غير مستقرة بالفعل.
وقال رجل نازح من تيندلتي، وهو إدريس يايا عبدالكريم: "ليس لدينا ماء ولا طعام ولا مراتب للنوم، بعضنا مريض ويحتاج إلى رعاية طبية، نحن متعبون وجائعون، لا يمكننا العودة، لأنها ليست آمنة، أخذوا كل ما لدينا، وأطلقوا النار علينا، وأحرقوا المنازل".
وأوضحت المفوضية في بيان "منذ بداية القتال فرّ ما لا يقل عن 20 ألف لاجئ عبر الحدود إلى تشاد".
بدوره، يقول رئيس الوفد الفرعي، في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبيشي، جان بول سامفورا هابامونغو: "الأشخاص الذين أتوا من غويتا ليس لديهم أي شيء، فقدوا كل شيء، تمّ إحراق كل شيء على الجانب الآخر، وأخبرتنا النساء أنهن بحاجة إلى الطعام".
ويتابع المؤول الأممي: "قضية المياه ملحة للغاية، يجب أن نفعل شيئًا لأن هناك خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل الزحار والإسهال، بمجرد أن نعود، علينا أن نحاول تعبئة الموارد التي لدينا للاستجابة".
مع دخول المواجهات والمعارك في السودان يومها الـ 11 الثلاثاء، تواصل الدول والحكومات من حول العالم إجلاء رعاياها وأفراد البعثات الدبلوماسية الخاصة بها سواء عبر البر أو البحر أو الجو.
تأتي عمليات الإجلاء، في وقتٍ أعلن خلاله مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاءٍ تمّت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال لصحافيين "كانت عملية معقدة وناجحة".