قصص لسودانيين يبحثون عن الأمان هرباً من المعارك في السودان

وقال رجل نازح من تيندلتي، وهو إدريس يايا عبدالكريم: "ليس لدينا ماء ولا طعام ولا مراتب للنوم، بعضنا مريض ويحتاج إلى رعاية طبية، نحن متعبون وجائعون، لا يمكننا العودة، لأنها ليست آمنة، أخذوا كل ما لدينا، وأطلقوا النار علينا، وأحرقوا المنازل".