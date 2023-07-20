حادثة غريبة في تونس.. إمام مسجد يرفض رفع الأذان ويمنع الناس من الصلاة فيه

شهدت تونس حادثة غريبة من نوعها، حيث رفض مؤذن وإمام مسجد إقامة الأذان في المسجد، وذلك بعد أن مُنع من الحصول على راتبه الشهري لعدة أشهر من قبل وزارة الشؤون الدينية، وأغلق المسجد.