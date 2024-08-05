قتلها الحزن.. وفاة والدة ملاكم مصري شاب بعد 3 أيام من غرقه

لم تتحمل والدة الملاكم المصري حمزة تامر صدمة وفاة ابنها غرقًا في حمام السباحة بأحد النوادي المصرية منذ ثلاثة ايام، فتوفيت أمس الأحد؛ حزنًا على فلذة كبدها، البالغ من العمر 17 عامًا.