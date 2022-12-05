صورة عامل الدليفري العراقي التي أحزنت الإنترنت.. لهذا السبب اتصل عليه مسعود برزاني

بكاء حار

جلس الشاب على الرصيف والدموع تنهمر من عينيه، لا يدري ما عليه فعله، يرغب في إيقاف الساعة، أو الاستيقاظ ربما يكون في كابوس، لتمر الدقائق والساعات وهو على نفس الحال، لا يقوى على الحركة.