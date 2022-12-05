صورة عامل الدليفري العراقي التي أحزنت الإنترنت.. لهذا السبب اتصل عليه مسعود برزاني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، صورة حزينة لعامل توصيل طلبات "دليفري" في العراق، وقد جلس يبكي تحت جدار بالشارع لا يدري ماذا يفعل، بعدما سُرقت دراجته النارية ومصدر رزقه أثناء تواجده بأحد المساجد لأداء صلاة الظهر.
سرقة دراجة عامل دليفري
وحسب موقع "صدى البلد" المصري، فقد خرج شاب عراقي، يسكن في مدينة أربيل شمال العراق، إلى عمله في الصباح، ساعياً لكسب قوت يومه، وادخار جزء بسيط لسداد أقساط الدراجة النارية التي يعمل بها في توصيل الطلبات للمنازل.
وعندما حان وقت أذان الظهر، توجه الشاب للمسجد، وأوقف دراجته بالخارج، لتلبية نداء ربه، وعند خروجه فوجئ الشاب باختفاء الدراجة.
الرعب من المستقبل
دارت الدنيا تحت أقدام الشاب، وظل يهرول يمينًا ويسارًا لا يدري ماذا يفعل، وجال بخاطره المستقبل القريب كشريط سينمائي، أولاً سيفقد عمله نتيجة فقدان أداة التوصيل، وعندما يحين موعد القسط، ولا يستطيع السداد سيتم الزج به في السجن ويضيع مستقبله.
بكاء حار
جلس الشاب على الرصيف والدموع تنهمر من عينيه، لا يدري ما عليه فعله، يرغب في إيقاف الساعة، أو الاستيقاظ ربما يكون في كابوس، لتمر الدقائق والساعات وهو على نفس الحال، لا يقوى على الحركة.
تعاطف وبكاء رواد مواقع التواصل
أثارت صورة الشاب تعاطفًا غير طبيعي على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ليس في العراق فحسب، ولكن في مختلف أرجاء العالم العربي.
وفي مصر، حاول عدد كبير من المتابعين البحث عن طريقة للتواصل مع الشاب، وعرض كثيرون مساعدته بشراء دراجة جديدة له، أو جمع مبلغ من المال لمساعدته على اجتياز أزمته.
تعويض للشاب البسيط
وعقب تداول صورة الشاب وحكايته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة كبرى للاتصالات في العراق، عن التبرع بدراجة جديدة وخط تلفوني مميز مدفوع مدى الحياة للشاب.
اتصال من مسعود برزاني
كما وجّه مسعود برزاني، رئيس إقليم كوردستان، بتواصل مكتبه مع الشاب، وتعويضه بشكل لائق وحل مشكلته.