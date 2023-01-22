شاهد الرئيس الأمريكي يطلب وجبة ديليفري من مطعم بواشنطن.. والسبب أكثر غرابة
فاجأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العاملين بمطعم محلي في العاصمة واشنطن، بطلب وجبة برغر له ولنائبته "كامالا هاريس".
برغر ديليفري لتشجيع المشروعات الصغيرة
وحسب موقع "الحرة"، نشر البيت الأبيض فيديو على تويتر، وقال إنه يأتي لتسليط الضوء على "عامين قياسيين من إقامة المشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة".
وقال بايدن في الفيديو: "لدي أخبار رائعة، تقدم 10.4 ملايين شخص بطلبات لبدء مشروع جديد. هذا أكثر من أي وقت في التاريخ الأمريكي في فترة واحدة".
دعوة لدعم أصحاب المشروعات
وأضاف: "أنا ونائبة الرئيس نتناول الغداء مرة في الأسبوع، وسأطلب من مطعم صغير الآن ويدعى (غوست برغر)"؛ في إشارة لدعم صاحب المشروع الصغير الذي افتتح مطعم برغر.
وظهر صاحب المطعم وهو مندهش لاتصال الرئيس الأمريكي به: معلقًا بأن ما حدث "أمر مذهل لحد الجنون".
ودعا البيت الأبيض إلى دعم المشاريع الصغيرة المحلية في الولايات المتحدة.
وبعد وصول الوجبات، تناول بايدن وهاريس البرغر، وتحدث عن مفاجأة العاملين في المطعم الصغير.