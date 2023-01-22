شاهد الرئيس الأمريكي يطلب وجبة ديليفري من مطعم بواشنطن.. والسبب أكثر غرابة

برغر ديليفري لتشجيع المشروعات الصغيرة

وحسب موقع "الحرة"، نشر البيت الأبيض فيديو على تويتر، وقال إنه يأتي لتسليط الضوء على "عامين قياسيين من إقامة المشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة".