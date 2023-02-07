23 مليونًا.. رقم مخيف تعلنه "الصحة العالمية" للمتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا

وأسفر الزلزال، الذي تبعته عدة هزات ارتدادية قوية، عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص في تركيا وسوريا وبإصابة وتشريد الآلاف في ظلّ برد قارس، لكن الحصيلة لا تزال أولية.