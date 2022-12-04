مدير تعليم جازان يشارك الطلاب والطالبات انطلاقة فصلهم الدراسي الثاني

شارك مدير عام التعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم، أبناءه الطلاب وبناته الطالبات انطلاقة فصلهم الدراسي الثاني عقب اختتام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ، وتمتعهم بإجازة نهاية الفصل الأول، وذلك في عدد من مدارس التعليم العام التابعة لمكتب تعليم وسط جازان، بهدف الوقوف على انتظام وسير العملية التعليمية.
رافق مدير تعليم جازان في الزيارة: المساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور أحمد عطيف، والمساعد للخدمات المساندة علي عطيف، وعدد من القيادات التعليمية.
وتأتي مشاركة مدير عام التعليم بالمنطقة لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات يومهم الدراسي الأول، بعد انتظام أكثر من 219 ألف طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي والتربية الخاصة في مقاعد الدراسة في أكثر من 1584 مدرسة للبنين والبنات، بهدف الوقوف على سير العملية التعليمية، وتحقيق الانطلاقة الجادة من أجل مواصلة حصد التميز خلال الفصل الحالي، وذلك بعد انتهاء واكتمال خطط الإدارة واستعداداتها واكتمال جاهزيتها في وقت مبكر.
واستنفرت جميع الإدارات والأقسام المختلفة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ومكاتب التعليم جهودها في وقت مبكر، لضمان تحقيق انطلاقة جادة وإيجاد الحلول لمختلف العقبات والمعوقات، والعمل على قياس خطط ومؤشرات الأداء المتعددة، وتطبيق خطة زيارات إشرافية لمختلف المدارس التابعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم، كما تم الانتهاء من استقبال كافة المقررات الدراسية بنسبة 100 % والبدء في توزيعها على الطلبة.
من جانب آخر، تواصل الإدارة جهودها في الوقوف على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444هـ بمختلف المدارس التابعة لها عبر تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للقيادات التعليمية ومديري مكاتب التعليم وأكثر من 732 من المشرفين والمشرفات للوقوف على انتظام الفصل الدراسي الثاني وتقديم الدعم للمدارس والمعلمين والمعلمات والتي تستهدف 100% من المدارس التابعة، بالإضافة إلى إطلاق الإدارة حزمة من البرامج والخدمات التوجيهية التي تعود بالنفع على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.