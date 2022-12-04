مدير تعليم جازان يشارك الطلاب والطالبات انطلاقة فصلهم الدراسي الثاني

وتأتي مشاركة مدير عام التعليم بالمنطقة لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات يومهم الدراسي الأول، بعد انتظام أكثر من 219 ألف طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي والتربية الخاصة في مقاعد الدراسة في أكثر من 1584 مدرسة للبنين والبنات، بهدف الوقوف على سير العملية التعليمية، وتحقيق الانطلاقة الجادة من أجل مواصلة حصد التميز خلال الفصل الحالي، وذلك بعد انتهاء واكتمال خطط الإدارة واستعداداتها واكتمال جاهزيتها في وقت مبكر.