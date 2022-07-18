من ارتفاع 60م.. سقوط منطاد يحمل 30 سائحًا بجنوب مصر

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه "بعد إقلاع مجموعة من البالونات ووصولها إلى ارتفاع 60 مترًا تقريبًا حيث كانت سرعة الريح حوالى 7 عقدة على هذا الارتفاع؛ انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر؛ مما أدى إلى قطع في البالون".