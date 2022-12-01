بعد تبخر 32 مليار دولار.. الرئيس السابق لـFTX للعملات الرقمية: لست محتالًا!

وكانت "إف تي إكس" تقدمت في 11 نوفمبر بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس، بينما كانت تواجه نقصًا كبيرًا في التمويل، وسيلًا من عمليات السحب من العملاء المذعورين.