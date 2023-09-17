مشاكل نفسية لذويهم.. "الصحة العالمية": لا لـ"دفن ضحايا ليبيا بمقابر جماعية"

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد: إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين؛ مشيرًا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصًا إضافيًّا.