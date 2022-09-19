بالأسماء.. زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث اليوم

تُقام، اليوم الاثنين، الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث في لندن، بحضور عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة.
ودعت بريطانيا رؤساء دول أو ممثلين على مستوى السفراء من أي دولة تربطها بها علاقات دبلوماسية كاملة.
ومن بين الدول التي لم تُدْعَ: (سوريا، وفنزويلا)؛ لأن لندن ليس لديها حاليًا علاقات دبلوماسية طبيعية مع تلك الدول، كما لم تدعُ بريطانيا ممثلين من روسيا أو بيلاروسيا أو ميانمار، بعد أن فرضت عقوبات اقتصادية على تلك الدول وفق "روسيا اليوم".
الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو من اليابان.
الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا.
الملك فيليبي والملكة ليتيثيا من إسبانيا وخوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق.
الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا.
الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك، وولي العهد الأمير فريدريك وولية العهد الأميرة ماري.
الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا من السويد.
الملك هارالد الخامس والملكة سونيا من النرويج.
الملك جيجمي وإنجتشوك من بوتان.
سلطان بروناي حسن البلقية.
ملك ليسوتو ليتسي الثالث.
الأمير ألواس ولي عهد إمارة ليختنشتاين
الدوق الأكبر هنري، لوكسمبورغ.
السلطان عبدالله من باهانج الماليزية.
أمير موناكو ألبرت الثاني.
ملك تونغا توبو السادس.
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ملك الأردن الملك عبدالله آل ثاني.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.
الأمير مولاي رشيد أخو ملك المغرب محمد السادس.
ومن السعودية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد آل سعود .
رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا.
نائب رئيس نيجيريا يمي أوسينباغو.
رئيس غانا نانا أكوفو أدو.
رئيس كينيا وليام روتو.
رئيس الغابون علي بونغو.
رئيس برلمان الكونغو الديمقراطية كريستوف مبوسو نكوديا.
رئيس وزراء جامايكا آندرو هولنيس.
رئيس الكيان المحتل إسحق هرتزوغ.
رئيسة الهند دروبادي مورمو.
نائب رئيس الصين وانغ كيشان.
رئيس سريلانكا رانيل فيكريمسينغي.
رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة.
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.
رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب.