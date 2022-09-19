بالأسماء.. زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث اليوم

ومن بين الدول التي لم تُدْعَ: (سوريا، وفنزويلا)؛ لأن لندن ليس لديها حاليًا علاقات دبلوماسية طبيعية مع تلك الدول، كما لم تدعُ بريطانيا ممثلين من روسيا أو بيلاروسيا أو ميانمار، بعد أن فرضت عقوبات اقتصادية على تلك الدول وفق "روسيا اليوم".