"احذر هذا الزر في المرحاض".. 4 نصائح لتجنب العدوى على متن الطائرة

كشف تقرير على موقع "دويتشه فيله" الألماني، عن أربع طرق أو نصائح ضرورية من أجل رحلة صحية ولتجنب العدوى للمسافرين على متن الطائرات، لافتًا إلى أنها ليست من بين النصائح التي سنسمعها من طاقم الضيافة في الطائرة.
ويقول التقرير: عندما تستعد الطائرة للإقلاع يبدأ المسافرون في سماع ومشاهدة توجيهات وإرشادات تشرح لهم تعليمات الرحلة، ومن بينها الأشياء الممنوعة مثل استعمال الهواتف والأجهزة المشابهة خلال الإقلاع والهبوط، وكذلك وجوب ربط أحزمة المقاعد حماية للراكب.
أشياء لا يجري التنبيه عليها
لكن في الواقع هناك أشياء أخرى لا يجري التنبيه عليها، ورغم ذلك يجب على المسافر تجنبها؛ بحسب ما يكشفه المضيفون والمضيفات الجويون من حين لآخر، الذين بدأوا الآن في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لإخبار الناس بأشياء كثيرة عن الرحلات، ربما لم يكن لدى كثيرين منا علم بها قبل ذلك.
4 نصائح لرحلة صحية
ومن بين هؤلاء المضيف الجوي تومي كيماتو "Tommy Cimato" الذي يتابعه بضعة آلاف على حساب "تيك توك"، ويقدم يومياته عن السفر والطيران على المنصة الصينية الشهيرة، ومنها هذه النصائح:
لا تستند بوجهك أو رأسك على زجاج النافذة
رغم أن المقعد المجاور للنافذة (الشباك) بالطائرة هو أكثر المقاعد المرغوب فيها من قِبَل المسافرين إلا أن "تومي" يحذّر من الاستناد بالوجه أو الاتكاء بالرأس على زجاج النافذة والنوم؛ لأنها يمكن أن تكون أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا والجراثيم نتيجة لجلوس مئات الركاب قبلك في المقعد وفعلهم نفس الشيء وربما لم يتم تنظيف الزجاج قبل جلوسك في المقعد.
وهذا ما يؤكده تقرير الصحفية سارة آدم على موقع "تشيب- Chip" الألماني، فيقول: صحيح أنه بعد الرحلة، يتم تنظيف الطائرة والمقاعد، ولكن بشكل أساسي يتم تنظيف الطاولات الموجودة على المقاعد والأرضية فقط. والنصيحة هي: بدلًا من الاستناد على شباك النافذة، ابحث لك عن وسادة رقبة مريحة ضعها حول رقبتك خصوصًا في الرحلات الطويلة.
احذر هذا الزر في المرحاض
أثناء رحلة الطيران يذهب كثير من الناس إلى المرحاض؛ لكنهم لا يغسلون بالضرورة أيديهم بعدها، ثم يلمسون الأشياء بأيدٍ غير مغسولة، مثل زر خزان مياه تنظيف المرحاض، الذي يضغط الشخص عليه بعد استعمال الحمام. هذا الزر يكون مرتعًا للبكتريا، ولا يجب لمسه بأيد عارية، ويجب الضغط عليه بمنديل أو قفازات يمكن التخلص منها.
اشرب كمية كافية من الماء على دفعات
من المهم شرب كمية كافية من الماء ولكن على دفعات وليس مرة واحدة من أجل الحفاظ على الفم رطبًا. ويوصي "تومي" بشرب ما لا يقل عن نصف لتر. ويقول: إن ذلك سيمنع الإصابة بالصداع أو الشعور بالتوعك. ولكن إذا حدث وشعر الشخص بتوعك في أي وقت؛ فعليه ألا يتردد في إخبار طاقم الطائرة للقيام باللازم؛ فـ"نحن هنا لمساعدتك" يقول تومي.
لا ترتدِ هذه الملابس على الطائرة
يُحذّر المضيف الجوي أيضًا من ارتداء السراويل القصيرة "الشورت"، وكذلك الـ"تي شيرت" أثناء الرحلة؛ لأن المقاعد لا يتم تنظيفها جيدًا لذلك يمكن أن تتكاثر الأوساخ والجراثيم والبكتيريا عليها؛ وبالتالي قد تلتصق بالساق أو الذراعين. والأفضل ارتداء ملابس بأكمام وأرجل طويلة. وتقول سارة آدم: إذا كنت تريد أن تكون في الجانب الآمن؛ فعليك بعد ذلك غسل الملابس التي ارتديتها على متن الطائرة.