"احذر هذا الزر في المرحاض".. 4 نصائح لتجنب العدوى على متن الطائرة

أشياء لا يجري التنبيه عليها

لكن في الواقع هناك أشياء أخرى لا يجري التنبيه عليها، ورغم ذلك يجب على المسافر تجنبها؛ بحسب ما يكشفه المضيفون والمضيفات الجويون من حين لآخر، الذين بدأوا الآن في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لإخبار الناس بأشياء كثيرة عن الرحلات، ربما لم يكن لدى كثيرين منا علم بها قبل ذلك.