الكويت تسحب الجنسية من 8 أشخاص بينهم امرأة حصلت على جنسية أجنبية

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من سبعة مواطنين، بقرار صادر عن مجلس الوزراء استنادًا إلى المادة (21 مكررًا أ) من قانون الجنسية والجوازات.
وشمل القرار أيضًا سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتبعية لهؤلاء الأشخاص، تنفيذًا للنص القانوني الذي يجيز ذلك في حال ثبت أن الجنسية مُنحت بغير وجه حق، نتيجة غش أو تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية إسقاط الجنسية عن امرأة ثامنة، استنادًا إلى المادة (11) من القانون ذاته، والتي تنص على فقدان الكويتي جنسيته في حال حصوله طواعية على جنسية دولة أجنبية.
وبذلك، يرتفع عدد من شملتهم قرارات سحب وفقدان الجنسية إلى ثمانية أشخاص، ضمن إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية الكويتي.