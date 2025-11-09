الكويت تسحب الجنسية من 8 أشخاص بينهم امرأة حصلت على جنسية أجنبية

وشمل القرار أيضًا سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتبعية لهؤلاء الأشخاص، تنفيذًا للنص القانوني الذي يجيز ذلك في حال ثبت أن الجنسية مُنحت بغير وجه حق، نتيجة غش أو تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة.