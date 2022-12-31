هايتي.. سلالة كوليرا عمرها أكثر من 10 سنوات تفتك بالمئات

وبدأ تفشّي الكوليرا الأخير في هايتي في عام 2010. الآن، في مراسلات من New England Journal of Medicine، يقول الخبراء: إن سلالة الكوليرا التي تسبب حاليًّا تفشّيًا آخر في هايتي مرتبطة بسلالة 2010، ومن المحتمل أن تكون سليلة لها.