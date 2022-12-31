هايتي.. سلالة كوليرا عمرها أكثر من 10 سنوات تفتك بالمئات

بعد أقل من عام على إعلان الحكومة الهايتية القضاء على الكوليرا في البلاد، عاد المرض إلى آلاف الأشخاص مرة أخرى.
ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 13 ديسمبر: أبلغت البلاد عن 13672 حالة و283 حالة وفاة منذ أوائل أكتوبر.
وبدأ تفشّي الكوليرا الأخير في هايتي في عام 2010. الآن، في مراسلات من New England Journal of Medicine، يقول الخبراء: إن سلالة الكوليرا التي تسبب حاليًّا تفشّيًا آخر في هايتي مرتبطة بسلالة 2010، ومن المحتمل أن تكون سليلة لها.
وتم الإبلاغ عن التفشي الحالي لأول مرة في 2 أكتوبر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بعد ثلاث سنوات من عدم الإبلاغ عن حالات كوليرا. وبين أكتوبر 2010 وفبراير 2019، أبلغت البلاد عن 820.000 حالة إصابة و9792 حالة وفاة بسبب الكوليرا في تفشٍّ واسع النطاق على مستوى البلاد.
وفي فبراير 2022 أعلنت الحكومة الهايتية القضاء على الكوليرا.