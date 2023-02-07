إغاثة متضرري "الزلزال المدمر" تتواصل.. إنقاذ طفلة وفرار لـ"داعش" من السجن!

وتحركت الأمم المتحدة أيضًا، لكنها شددت على أن المساعدة التي ستقدم يجب أن تذهب "إلى كل السوريين على كامل الأراضي السورية الخارج بعضها عن سيطرة الحكومة".. وفي هذه المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والحدودية مع تركيا في شمال غربي سوريا، أُحصِيَ ما لا يقل عن 700 قتيل.