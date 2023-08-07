بينهم أطفال.. قتلى إثر هجوم على قرية في الكونغو الديموقراطية

قُتل 9 أشخاص على الأقل في هجومٍ على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تسيطر القوة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا، بحسب ما أفادت به، الأحد، مصادر محلية.
وتعرّضت بلدة مارانغارا في منطقة روتشورو في إقليم شمال كيفو، حيث نُشرت منذ بضعة أشهر قوات مجموعة شرق إفريقيا، لهجومٍ شنّه مسلحون ليل السبت الأحد، بحسب ما أكّد سكان.
وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته لأسبابٍ أمنية "هناك تسعة قتلى (اثنان منهم بزي عسكري) وأربعة جرحى، وخمسة منازل محترقة".. وأضاف أنه لم يتم تحديد هوية منفذي الهجوم.
من جهته، قال مسؤول في المجتمع المدني لـ "فرانس برس" طلب عدم الكشف عن هويته "الحصيلة ما زالت مؤقتة وتشير إلى 9 قتلى بينهم نساء وأطفال، وأشخاص يشتبه في أنهم من القوات الديموقراطية لتحرير رواندا.. الجناة هم متمردو حركة إم 23".
وأفادت مصادر طبية بوقوع عشرة قتلى، قائلةً "تسعة أشخاص قُتلوا ليلاً وصباح اليوم، وتُوفي أحد الجرحى للتو. في المجموع هناك عشرة قتلى وخمسة جرحى".. وأضافت أنّ المصابين نُقلوا إلى مركزٍ مجهّزٍ بشكلٍ أفضل في المنطقة.