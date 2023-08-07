بينهم أطفال.. قتلى إثر هجوم على قرية في الكونغو الديموقراطية

قُتل 9 أشخاص على الأقل في هجومٍ على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تسيطر القوة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا، بحسب ما أفادت به، الأحد، مصادر محلية.