خرجوا هاربين من الرعب.. شاهد مَن دخل على هذه الأسرة وهي تشاهد التلفاز
كشف شريط فيديو صادم، عن اللحظة التي خرجت فيها أسرة تايلاندية هاربة من المنزل، وقد أصابها الرعب الشديد، عندما ظهرت حية كوبرا ملَكية عملاقة في غرفة المعيشة.
وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ظهرت الكوبرا الملكية العملاقة التي يبلغ طولها 12 قدمًا (3.6 أمتار)، في غرفة معيشة العائلة أثناء مشاهدتها التلفزيون، في مدينة ناخون سي ثامارات جنوبي تايلاند.
وأصيبت الأسرة بالصدمة عندما خرج ملك الكوبرا الضخم من صندوق من الورق المقوى كان موضوعًا في زاوية غرفة المعيشة.
ويظهر في الفيديو الأب التايلاندي براشيت ثونغدونف، وقد اندفع خارجًا ممسكًا بالهاتف الجوال لاستدعاء موظفي الحياة البرية لإنقاذ أسرته.
وحسب الفيديو، ظهرت الكوبرا العملاقة وهي تتحرك على الجدار، وتعيث فسادًا؛ حتى إنها أسقطت إحدى اللوحات من على الجدار.
وحسب الصحيفة، فقد تمكن موظفو الحياة البرية من اصطياد الكوبرا؛ حيث قاموا بإطلاقها مرة أخرى في غابة على بُعد حوالى 15 ميلًا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأم "صوفا": "كانت الأفعى ضخمة كالعجل.. كانت كبيرة جدًّا لدرجة أنها يمكن أن تأكل بقرة صغيرة".