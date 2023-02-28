خرجوا هاربين من الرعب.. شاهد مَن دخل على هذه الأسرة وهي تشاهد التلفاز

كشف شريط فيديو صادم، عن اللحظة التي خرجت فيها أسرة تايلاندية هاربة من المنزل، وقد أصابها الرعب الشديد، عندما ظهرت حية كوبرا ملَكية عملاقة في غرفة المعيشة.