قصة الميراث الوهمي.. عربي دفع مليون دولار في واقعة احتيال بدبي

وتفصيلاً، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية، قال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي: إنه ورد بلاغ من المدعو (ش. م. ش.) عربي الجنسية يفيد بأنه تلقى عبر بريده الإلكتروني رسالة من أحد الأشخاص ويدعي بأنه موظف ومدير الحسابات لدى بنك عالمي في دولة أوروبية، ومفاد الرسالة أن الضحية قد حظي بميراث يقدر بمبلغ مليون و720 ألف دولار أمريكي، وأن البنك بصدد تسليم هذا المبلغ له، ولكن عليه اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل وصول المبلغ ومن ضمنها فتح حساب باسمه على البنك المشار إليه.