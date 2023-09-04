بعد تناولها مضادًّا حيويًّا.. كيف أنقذ "الطفل البطل" أمه المريضة

وأضافت: "اتصل ابني بالإسعاف وأجابهم على كل الأسئلة المتعلقة بعنوان المنزل.. عادة ما يكون الطفل في هذه المواقف قلقًا للغاية، وهادئًا وخجولًا، لا أعرف كيف فعل ذلك".