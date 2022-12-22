في الصين.. 4 ملايين مشاهدة لهذا الفيديو الصادم.. شاهد ما تفعله امرأتان بالطابق الـ11
كشف فيديو صادم التُقِطَ في الصين، عن امرأتين تقفان على حوافّ النوافذ بالطابق الـ11 لمبنى سكني، وتقومان بتنظيف الزجاج دون أي معدات أمان.
وتحت عنوان "جاهلات لا يصيبهن الخوف"، قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية: تسبب هذا الفيديو بالصدمة لأربعة ملايين مشاهد، وأثار الكثير من الجدل حول تطبيق إجراءات الأمان بين عمال وعاملات تنظيف النوافذ، خاصة في الصين؛ حيث ترتفع نسبة حوادث السقوط من الأماكن المرتفعة.
ونقلت الصحيفة عن تلفزيون "فارمر تشانيل"، قوله: التقط أحد الجيران هذا المشهد المخيف، في مبنى سكني في مدينة سونغيوان بمحافظة جيلين شمالي شرق الصين، ويظهر الفيديو امرأتين تقفان على حافة النافذة بالطابق الحادي عشر، وتمسك كل واحدة منهما النافذة بيد، بينما تقوم بتنظيف الزجاج باليد الأخرى، دون أي معدات أمان تحميهما من السقوط.
وقال الجار الذي التقط المشهد من نافذة شقته، إن مشهد المرأتين دون أي معدات أمان كان صادمًا، وجعله "يتصبب عرقًا باردًا من الخوف عليهما من السقوط".
وحسب الصحيفة، فقد انتقد كل من شاهد الفيديو المرأتين وصاحب العمل، فقال أحدهم: "إنهن جاهلات ولا يعرفن الخوف.. لكن إذا سقطتا على الأرض فصاحب المنزل سيواجه عقوبة شديدة"، وقال آخر: "لا تدع هؤلاء الجهلة يفعلون ذلك".