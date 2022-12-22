في الصين.. 4 ملايين مشاهدة لهذا الفيديو الصادم.. شاهد ما تفعله امرأتان بالطابق الـ11

ونقلت الصحيفة عن تلفزيون "فارمر تشانيل"، قوله: التقط أحد الجيران هذا المشهد المخيف، في مبنى سكني في مدينة سونغيوان ‏بمحافظة جيلين شمالي شرق الصين، ويظهر الفيديو امرأتين تقفان على حافة النافذة بالطابق الحادي عشر، وتمسك كل واحدة منهما النافذة بيد، بينما تقوم بتنظيف الزجاج باليد الأخرى، دون أي معدات أمان تحميهما من السقوط.