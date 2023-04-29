بعد ملاحقة مخالفي الإقامة والعمالة السائبة.. الكويت أبعدت 11 ألف وافد في "الربع الأول" من 2023

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت مصادر أمنية: إن ذلك الإجراء يأتي ضمن تعديل التركيبة السكانية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة والعمالة السائبة، وبتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بتكثيف الحملات على كافة محافظات البلاد؛ لحفظ الأمن ورصد وضبط جميع مخالفي الإقامة.