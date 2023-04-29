بعد ملاحقة مخالفي الإقامة والعمالة السائبة.. الكويت أبعدت 11 ألف وافد في "الربع الأول" من 2023

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية، أن وزارة الداخلية قامت بإبعاد 11 ألف مخالف لقانون الإقامة من رجال ونساء ومن جنسيات مختلفة، خلال الفترة من 2023/1/1 وحتى 2023/4/28.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت مصادر أمنية: إن ذلك الإجراء يأتي ضمن تعديل التركيبة السكانية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة والعمالة السائبة، وبتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بتكثيف الحملات على كافة محافظات البلاد؛ لحفظ الأمن ورصد وضبط جميع مخالفي الإقامة.
واختتمت المصادر بأن الوزارة مستمرّة في ملاحقة المخالفين، ومنع العمالة السائبة من العمل، وجمع التحريات في حق من يقوم بإيواء المخالفين، وإحالتهم لجهات الاختصاص.