بعد انتشاره على الإنترنت.. الوكالة الفرنسية تكشف حقيقة فيديو سقوط وغرق طائرة متوجهة إلى الإمارات

أما المقطع الذي تظهر فيه طائرة وهي تغرق، فيرشد البحث عنه باستخدام كلمة "Tanap" الظاهرة على الطائرة، إلى مقاطع عدة منشورة في يونيو 2019 عبر مواقع إخبارية على الإنترنت، وعبر موقع "يوتيوب" تتحدّث جميعها عن عملية إغراق لطائرة "إيرباص 330" على عمق 30م في بحر إيجه؛ بهدف استقطاب السياحة البحرية في المنطقة.