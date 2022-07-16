"السر في جين الزومبي".. دراسة: هذا الحيوان "مفتاح علاج السرطان" لدى البشر

وزاد شارحًا: "في البشر يكون نفس البروتين P53 مسؤولًا عن تحديد ما إذا كان يجب على الخلايا التوقف عن التكاثر أو الانتقال إلى موت الخلايا المبرمج "الانتحار"، لكن كيفية اتخاذ P53 لهذا القرار من الصعب توضيحها".