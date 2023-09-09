رغم نشره على بعض المواقع الإخبارية.. هذا الفيديو لا علاقة له بزلزال المغرب

رغم تداول وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، مقطع فيديو زعم ناشروه أنه أظهر انهيار منزل جراء الزلزال الذي ضرب المغرب، مساء الجمعة؛ تبين أن ذلك غير صحيح، وأن انهيار المنزل يعود لفترة سابقة.
وحسب موقع "الحرة": نقل الصحفي المغربي الفرنسي محمد واموسي، أن الفيديو قديم لانهيار مبنى سكني آيل للسقوط، ولا علاقة له بالزلزال اليوم.
وانتشر مقطع يُظهر انهيارَ منزل بمدينة الدار البيضاء، وربطه مغردون بأنه بسبب الزلزال الذي شمل مدنًا مختلفة من المغرب، والذي بلغت شدّته 7 درجات على مقياس ريختر.
والدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، كانت من بين المدن التي ضربتها الهزّة الأرضية مساء الجمعة، وأكدت وزارة الداخلية المغربية سقوط ما لا يقل عن 296 شخصًا، وإصابة 135 آخرين حتى الساعة الثانية من فجر السبت.
وقال واموسي، الذي يشغل مهمة مدير مكتب تلفزيون دبي ووكالة أنباء الإمارات في العاصمة الفرنسية باريس، وهو أيضًا رئيس المركز الأوروبي للسلام وحلّ النزاعات ومقرّه بروكسل، عبر "إكس": إن الفيديو يعود لانهيار منزل آيل للسقوط، ولا علاقة له بالزلزال.
ويقع المنزل في الحي المحمدي، وهو حي شهير بالمدينة، لكنه قديم ولا يعود للزلزال الأخير.
وأظهر بحث أجراه موقع "الحرة" أن الفيديو نشرته وسائل إعلام عدّة في عام 2022، لانهيار منزل "فارغ".
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت عن وفاة 296 شخصًا، و153 حالة إصابة؛ إثر الهزّة الأرضية التي ضربت المغرب، في حصيلة أولية حتى الآن.
شاهد الفيديو منشورًا منذ 8 شهور: