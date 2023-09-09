رغم نشره على بعض المواقع الإخبارية.. هذا الفيديو لا علاقة له بزلزال المغرب

والدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، كانت من بين المدن التي ضربتها الهزّة الأرضية مساء الجمعة، وأكدت وزارة الداخلية المغربية سقوط ما لا يقل عن 296 شخصًا، وإصابة 135 آخرين حتى الساعة الثانية من فجر السبت.