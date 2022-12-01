"ماسك": "تويتر" تبدأ التخلص من الحسابات الزائفة

أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "تويتر" إيلون ماسك، اليوم الخميس، أن "تويتر" بدأت بعملية تطهير المنصة من الحسابات المزيفة.
وقال "ماسك" في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة: "تويتر بدأت بحذف الكثير من حسابات البريد العشوائي (الاحتيالية) في الوقت الحالي، لذلك قد ترى انخفاضًا في أعداد المتابعين".
يشار إلى أن "ماسك" استحوذ على منصة "تويتر" بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، وذلك في أواخر أكتوبر الماضي، بعد أن أعلن سابقًا أنه سيتراجع عنها.
وجاء تهديد "ماسك" بالتخلي عن صفقة الاستحواذ على "تويتر" بسبب ما قاله من أن المنصة لم تكشف عن نسبة الحسابات المزيفة فيها.
غير أن الشبكة لجأت إلى القضاء من أجل إلزام "ماسك"، مالك شركة "تسلا" ومؤسس "سبيس إكس" لرحلات الفضاء، الأمر الذي دفعه إلى العدول عن قراره بالتخلي عن الصفقة.
وكان "ماسك" قد أعلن عن ارتفاع قياسي في عدد المستخدمين الجدد على المنصة واسعة الانتشار.
وقال إن عدد من سجلوا أنفسهم كمستخدمين جدد على منصة التواصل الاجتماعي بلغ "أعلى مستوى على الإطلاق"، في الوقت الذي يواجه فيه هجرة جماعية للمعلنين والمستخدمين ممن يفرون إلى منصات أخرى؛ بسبب مخاوف تتعلق بالتحقق من عدم زيف الحسابات وخطاب الكراهية.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال "ماسك" في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء السبت: إن متوسط عدد المشتركين بلغ أكثر من مليونين يوميًا خلال الأيام السبعة المنتهية يوم 16 نوفمبر، بزيادة 66 بالمائة مقارنةً بنفس الأسبوع في عام 2021.
وأضاف أن عدد الدقائق التي أمضاها المستخدمون نشطين على المنصة كانت أيضًا عند مستوى قياسي، إذ بلغت في المتوسط ما يقرب من ثمانية مليارات دقيقة يوميًا على مدى الأيام السبعة المنتهية في 15 نوفمبر، بزيادة 30 بالمائة مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أنه بحلول يوم 13 نوفمبر، تراجع خطاب الكراهية مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.