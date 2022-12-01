"ماسك": "تويتر" تبدأ التخلص من الحسابات الزائفة

وأضاف أن عدد الدقائق التي أمضاها المستخدمون نشطين على المنصة كانت أيضًا عند مستوى قياسي، إذ بلغت في المتوسط ما يقرب من ثمانية مليارات دقيقة يوميًا على مدى الأيام السبعة المنتهية في 15 نوفمبر، بزيادة 30 بالمائة مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.