طيران يُلغَى وكهرباء تقطع.. "عاصفة هائلة" تضرب 48 ولاية بأمريكا!

وتسبب قدوم العاصفة، الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا، حيث أغلقت الطرق السريعة بين الولايات من أريزونا إلى وايومنغ، وألغيت أكثر من 1500 رحلة جوية، وفق "روسيا اليوم".