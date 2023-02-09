أحد الناجين من زلزال تركيا وسوريا يروي اللحظات الصعبة

"زوجتي وابني وأولاده وزوجته تحت الأنقاض وبحاجة إلى الدفن".. كانت هذه تصريحات "فارس" التي عبّر بها عن حزنه وأسفه لعدم قدرته على انتشال أسرته من تحت الأنقاض رغم مرور أكثر من 72 ساعة على الكارثة.