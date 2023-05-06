فيديو حقّق أكثرَ من 20 مليون مشاهدة.. شاهد ما حدث لجدّة تحاول اللحاقَ بحفيدها

وهنا جنّ جنون الجدة التي أسرعت لإنقاذ حفيدها وإيقاف العربة قبل أن تصل إلى الطريق، لكن المرأة تعثرت وسقطت على وجهها، ودون مبالاة بإصاباتها، ولا سنّها المتقدّمة، نهضت مرة أخرى، لكنها تعثرت مجدّدًا، وبعدها فقدت القدرة على الحركة حتى جاء شخص آخر وساعدها على النهوض، وقد اطمأنّت حين أمسك الرجل بالعربة.