فيديو حقّق أكثرَ من 20 مليون مشاهدة.. شاهد ما حدث لجدّة تحاول اللحاقَ بحفيدها

يكشف هذا الفيديو الرائع، أن الأمومة لا ترتبط بمكان أو ثقافة؛ حيث راحت هذه الجدة الأمريكية تتعثر وتنهض مرارًا وتكرارًا محاولة اللحاق بحفيدها في عربة أطفال تنزلق نحو طريق سريع.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت هذه الواقعة المرعبة يوم الاثنين الماضي، بالقرب من أحد الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا.
وتُظهر اللقطاتُ الدرامية امرأةً وقد فتحت أبواب سيارتها، وأخرجت عربة يرقد فيها حفيدها، وفي اللحظة التي انشغلت فيها الجدة بإغلاق أبواب السيارة، انزلقت العربة وفيها الحفيد نحو الطريق الذي يعجّ بالسيارات المسرعة.
وهنا جنّ جنون الجدة التي أسرعت لإنقاذ حفيدها وإيقاف العربة قبل أن تصل إلى الطريق، لكن المرأة تعثرت وسقطت على وجهها، ودون مبالاة بإصاباتها، ولا سنّها المتقدّمة، نهضت مرة أخرى، لكنها تعثرت مجدّدًا، وبعدها فقدت القدرة على الحركة حتى جاء شخص آخر وساعدها على النهوض، وقد اطمأنّت حين أمسك الرجل بالعربة.
وفي تلك اللحظة نسمع صوت شخص ما في الفيديو يقول: "يا إلهي... بدأت تركض وسقطت".
ويضيف الصوت: "إنها لا تستطيع النهوض، لقد أصيبت ركبتها بشدة... لا يمكنها التحرك بوصةً واحدة".
وكان الله رحيمًا بها؛ ففي تلك اللحظة أسرع شخص غريب، وأمسك عربة الطفل قبل أن تصل إلى الطريق".
ويقول الصوت: "أنت الرجل المنقذ.. في توقيت مثالي".
وحسب الصحيفة: حقّق الفيديو أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد مشاركته على موقع "تويتر".
وأثار الكثير من ردود الأفعال؛ تقول فتاة معلّقة: "يا إلهي.. لقد أصبت بالذعر. كم هو مرعب! الحمد لله على وجود هذا الرجل هناك".
وكتب شخص آخر: "لقد شاهدت ذلك وقلبي في حلقي.. بارك الله في ذلك الرجل".
ولكن تساءل بعض الأشخاص عما إذا كان قفل المكابح الموجود على عربة الطفل يعمل أم لا، خاصة مع هبوب الرياح على كاليفورنيا في ذلك اليوم.
وشعر الجميع بالامتنان للنهاية السعيدة، وتخيّلوا المأساة لو وصلت العربة إلى الطريق.