حول العالم في صورة: في الصين.. نهر بلا ماء!

ويشهد البلد الآسيوي واحدة من أقوى موجات الحرارة منذ 6 عقود؛ تسببت في زيادة درجة الحرارة لمستويات أعلى من 40 درجة مئوية، كما يواجه إجمالي 218 ألف شخص صعوبات في الحصول على مياه الشرب، في حين تضرر نحو 700 ألف هكتار من المحاصيل بسبب الجفاف.