حول العالم في صورة: في الصين.. نهر بلا ماء!

موجة حارة تصحبها موجة جفاف غير مسبوقة تعيشها الصين في الآونة الأخيرة؛ فقد أثرت ظروف الجفاف الناجمة عن الطقس الحار المستمر، وانخفاض هطول الأمطار، في نحو 84 منطقة على مستوى المحافظة في مقاطعة هوبي وسط الصين، كما تأثرت بها روافد نهر اليانغستي الشهير.
وفي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" يظهر الجفاف الذي أصاب مجرى نهر جيالينغ، أحد روافد نهر اليانغتسي، الذي يقترب من مستويات المياه المنخفضة القياسية؛ إذ يظهر في الصورة تربة قاع النهر، كما لو كان مستنقعًا وليس نهرًا!
وتراجع معدل هطول الأمطار في حوض نهر اليانغتسي بنحو 45% عن المعتاد في يوليو؛ ما دفع الصين إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف لأول مرة هذا العام.
ويشهد البلد الآسيوي واحدة من أقوى موجات الحرارة منذ 6 عقود؛ تسببت في زيادة درجة الحرارة لمستويات أعلى من 40 درجة مئوية، كما يواجه إجمالي 218 ألف شخص صعوبات في الحصول على مياه الشرب، في حين تضرر نحو 700 ألف هكتار من المحاصيل بسبب الجفاف.
وقالت بكين إنها ستحاول حماية محصول الحبوب لديها من الجفاف القياسي باستخدام المواد الكيميائية لتوليد الأمطار ورش المحاصيل بهدف الاحتفاظ بالمياه للحد من التبخر.