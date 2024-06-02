حافيا القدمين يبيعان المعمول ويشتهيانه ولا يستطيعان تذوقه.. شاهد: طفلة وشقيقها يتحديان الظروف القاسية في غزة

أما شقيقها، فهو مريض بمرض مزمن، ويشتهي تناول الكعك، وغيره من الفواكه في الأسواق، لكنه يحاول هو الآخر بمساعدة شقيقته تدبير ما يحتاج إليه المنزل، وشراء الأدوية اللازمة لعلاجه، ولكن توفير فتات الطعام، والمياه، وتشغيل الكهرباء يتصدر أولوياتهم عن التمتع بما يمكن أن يكون رفاهية كما يظنون في الوقت الراهن الصعب الذي تعيشه غزة.