أمهات وأطفال يعودون للحياة و"كلبة منقذة".. قصص مؤثرة من تحت أنقاض "المدمر"!

وكان واضحًا أن كثيرًا من هؤلاء يعانون من الصقيع والجوع واليأس الذي الْتهم ما تبقى من صبر لدى مئات الآلاف من الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب عدم قدرتهم على دخول منازلهم المهدّدة بالانهيار، بسبب الهزات الأرضية الارتدادية في الولايات التي ضربها الزلزالان اللذان وقعا في بازارجيك وإلبيتسان في كهرمان ماراش بجنوب تركيا، فجر الاثنين الماضي، وتأثّرت بهما إلى جانب كهرمان ماراش كل من: هاطاي، أديامان، أضنة، كيليس، عثمانية، مالاطيا، غازي عنتاب، شانلي أورفا، وديار بكر، إلى جانب مناطق في سوريا.