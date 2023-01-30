فيديو مرعب في محل حلويات لبنان.. رجل يطلق النار على صديقه لأغرب سبب

كشف فيديو مرعب داخل متجر حلويات في لبنان، عن خلاف نشَب بين صديقين على مَن يدفع حساب طبق الحلوى؛ لينتهي الخلاف بإطلاق أحدهما -وهو رجل أمن- النار على الآخر، وبعدها سلّم نفسه للسلطات.
وحسب وسائل إعلام لبنانية، وثّق فيديو متداول نشوب خلاف بين شخصين داخل متجر "Sea Sweet" في منطقة ذوق مصبح شمال بيروت، ورغم محاولات المتواجدين فَض الشجار؛ إلا أن رجل الأمن ركض نحو الشخص وأطلق عليه النار.
وفي التفاصيل، فقد دخل المدعو "خ. خ"، الرتيب في أمن الدولة إلى محل "سي سويت" مع أصدقائه، ودخل في نقاش حول دفع الحساب مع صديقه، وعندما دفع الأخير، رمى رجل الأمن المال وأشهَرَ مسدسه ووضعه على مكتب المحاسبة، وشتم وهدد ووجّه الإهانات لجميع الحاضرين. وبعدها تلاسن مع شباب خارج "سي سويت"، ولحق بأحدهم إلى سيارته، وتلاسن أيضًا معه وأطلق النار باتجاهه؛ مما أدى إلى إصابته.
وأفادت المعلومات بأن مُطلِق النار هو عنصرٌ في أحد الأجهزة الأمنية، وسلّم نفسه إلى الجهاز الذي يتبع له، كما تم إخضاعه لفحص طبي يكشف نسبة الكحول في جسمه.