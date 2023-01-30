فيديو مرعب في محل حلويات لبنان.. رجل يطلق النار على صديقه لأغرب سبب

وفي التفاصيل، فقد دخل المدعو "خ. خ"، الرتيب في أمن الدولة إلى محل "سي سويت" مع أصدقائه، ودخل في نقاش حول دفع الحساب مع صديقه، وعندما دفع الأخير، رمى رجل الأمن المال وأشهَرَ مسدسه ووضعه على مكتب المحاسبة، وشتم وهدد ووجّه الإهانات لجميع الحاضرين. وبعدها تلاسن مع شباب خارج "سي سويت"، ولحق بأحدهم إلى سيارته، وتلاسن أيضًا معه وأطلق النار باتجاهه؛ مما أدى إلى إصابته.