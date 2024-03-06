انتبهوا لكبار السن.. شاهد ما فعله باب متجر بهذه السيدة

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت عاملة النظافة، آن هيوز (71 عامًا)، تقف خارج متجر "بيست وان" في جنوب ويلز قبل الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، عندما عَلِق الجزء السفلي من معطفها في الباب، لكنها أدركت ذلك بعد فوات الأوان، وسرعان ما تم رفع الجدة رأسًا على عقب في الهواء.