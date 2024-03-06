انتبهوا لكبار السن.. شاهد ما فعله باب متجر بهذه السيدة

وثّق مقطع فيديو لحظات مروعة عاشتها عجوز بريطانية، حيث علقت ملابسها في باب متجر فتح أوتوماتيكيًا، مما أدى لسحبها إلى الأعلى وبقائها معلقة في الفضاء.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت عاملة النظافة، آن هيوز (71 عامًا)، تقف خارج متجر "بيست وان" في جنوب ويلز قبل الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، عندما عَلِق الجزء السفلي من معطفها في الباب، لكنها أدركت ذلك بعد فوات الأوان، وسرعان ما تم رفع الجدة رأسًا على عقب في الهواء.
وقال "هيوز" مازحةً: "أقول للجميع إنه المتجر الذي لا ترتفع فيه الأسعار.. لكن الموظفين يرتفعون!"، مضيفةً: "كل ما كنت أفكر فيه في ذلك الوقت هو أنني آمل ألا أسقط على وجهي".
ولحسن الحظ، كان مدير المتجر في المكان وقت وقوع الحادث، وهرع إلى الخارج لإعادة "هيوز" إلى الأرض.