الطواقم الطبية في سوريا بين خسارة أحباء وتدفق مصابين في الزلزال

يعجز الكلام عن أن يعبّر عن الألم الذي يعتصر قلب خليل وشعوره "بعجز كامل عن تقديم أي مساعدة لعائلتي"، لكنّه يجد في تمكنه من دفنهن بعض العزاء، إذ سيقدر "على زيارتهن دائماً"، في وقت لا تزال مئات العائلات تحت الأنقاض.