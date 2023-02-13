الطواقم الطبية في سوريا بين خسارة أحباء وتدفق مصابين في الزلزال

عاشت الطواقم الطبية منذ وقوع الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا ومركزه تركيا المجاورة، أياماً صعبة، مع خسارة أفراد من عائلاتهم وزملاء مهنة وأصدقاء، فيما هم مضطرون لأداء واجباتهم في علاج ضحايا الكارثة في مستشفيات تشكو أساساً من نقص في الموارد والإمكانات.
يقول خليل (50 عاماً) الموظف في مستشفى مدينة حارم الحدودية مع تركيا لوكالة فرانس برس: "كنت أسعف الناس في المستشفى، بينما زوجتي وابنتايّ تحت الأنقاض ولا أستطيع أن أقدّم شيئاً لهنّ" على مسافة قريبة منه.
إثر الزلزال، خرج خليل من المستشفى إلى الباحة الخارجية، ليجد المبنى المجاور حيث منزله قد انهار فوق رأس عائلته.
ومع عجزه أمام أكوام الركام، عاد أدراجه إلى المستشفى وهو تحت وقع الصدمة، فيما المصابون يصلون تباعاً لتلقي العلاج، إضافة الى جثث الضحايا، وبينهم المدير الإداري للمستشفى ورئيس قسم التمريض فيه.
مرّ اليوم الأول ثقيلاً على خليل الذي يستعيد تلك اللحظات: "كان يوماً شاقاً جداً وصعباً. شعرت أنه يعادل خمسين عاماً".
في اليومين اللاحقين، استغلّ خليل بعض اللحظات التي انخفض فيها عدد الوافدين الجدد ليتفقد أعمال رفع الأنقاض. ويضيف: "بقي الوضع على حاله حتى يوم الأربعاء"، حين استخرجت جثث أفراد عائلته.
يعجز الكلام عن أن يعبّر عن الألم الذي يعتصر قلب خليل وشعوره "بعجز كامل عن تقديم أي مساعدة لعائلتي"، لكنّه يجد في تمكنه من دفنهن بعض العزاء، إذ سيقدر "على زيارتهن دائماً"، في وقت لا تزال مئات العائلات تحت الأنقاض.
بعيد وقوع الزلزال، هرعت سيارات الإسعاف تباعاً الى مستشفى حارم، بما تخطى قدرته الاستيعابية.
يشرح الدكتور محمّد البدر، أخصائي جراحة عامة أن المستشفى الواقع في إدلب هو "مستشفى ميداني أنشئ لمعالجة الإصابات الناتجة عن قصف الطيران"، موضحاً أن إمكاناته "متواضعة" ولا يتسع لأكثر من ثلاثين مصابًا.
لكن عدد المصابين تخطى ذلك بأضعاف. ويوضح "وصل الأمر إلى حد افتراش المصابين الأرض في البهو والممرات".
واستقبل المستشفى نحو 2500 مصاب، 390 منهم فارقوا الحياة، وفق أخصائي الجراحة العظمية حسن الحمدو.