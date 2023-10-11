الطيران الإسرائيلي يدمر حي الكرامة بغزة بسيل من الغارات

قال موقع "عرب 48" إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في حي الكرامة شمال غرب غزة، ما حال دون قدرة مركبات الإسعاف والدفاع المدني على الوصول للمنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق.