معلومة لا يعرفها كثيرون.. كيف تسبب تكييف السيارة في وفاة فتاة مصرية؟

بعد أن لقيت فتاة مصرعها اختناقًا إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، داخل إحدى السيارات بمحافظة المنوفية المصرية، حيث لجأت لها هربًا من الحر الشديد بسبب انقطاع الكهرباء في منزلها، علق الدكتور محمود محسن، استشاري الأمراض الصدرية، على وفاة الطالبة إثر استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون عبر تكييف السيارة.