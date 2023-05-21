ايطاليا.. الفيضانات تجبر 36 ألف على مغادرة منازلهم

وصرّحت ميلوني للصحافيين قائلة: "بصراحة لا يمكنني البقاء بعيداً من إيطاليا في مثل هذا الوضع المعقّد"، وشكرت 5000 شخص من عناصر إنقاذ ومتطوعين ساعدوا المتضررين من الفيضانات، كما شكرت قادة دول مجموعة السبع على عروض المساعدة، ومن المتوقع أن تزور ميلوني بعض المناطق الأكثر تضرراً الأحد.